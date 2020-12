Cantor, instrumentistas e compositor, Floripan lança show em plataforma na Internet Divulgação/Jorge Ronald

Quem conhece Daniel Floripan sabe bem da cuca fresca e da leveza que leva a vida. A interação com a natureza e a energia contagiante do músico é perceptível nas suas composições e arranjos que acabam de chegar em vídeo pelo Youtube. O show “Vida Boa”, gravado em 2019 no Teatro Popular de Rio das Ostras mostra sua versatilidade musical e tem tudo para agitar o verão com um som suwingado.



Influenciado por artistas e bandas “grooveiras” como Earth, Wind & Fire, Kool & The Gang, Banda Black Rio, Floripan também tem como referências os sons de Stevie Wonder, James Brown, George Benson, Gilberto Gil, Tim Maia, entre tantos outros.



No show, músicos experientes numa banda composta por baixo, bateria, guitarra, teclado e backing vocal, além de participações especiais.

Uma das participações do show foi o cantor e jornalista Bruno Pirozi Divulgação/Jorge Ronald



“Este projeto é a certificação de minha trajetória artística enquanto músico- compositor que personifica um trabalho autoral com muita garra e verdade. Acredito que para qualquer artista que faz shows e se alimenta da troca de energia com seu público, a realização de um DVD “ao vivo” é a confirmação efetiva de uma carreira”, contou.



Esse show foi meticulosamente constituído para ser um show de lançamento. É, talvez, a melhor performance musical de Floripan até agora, que ele diz como o seu melhor momento, registrado em uma noite especial de muito “feeling”, alegria e dedicação total à música.



“Primeiro, sonhei sozinho. Depois fui atrás das pessoas mais incríveis e competentes para embarcarem comigo nesse sonho, agora coletivizado. Fui muito abençoado pela sorte de reunir uma equipe extremamente inteligente e capaz. Por outro lado, fomentamos uma corrente solidária de pessoas de diversos segmentos sociais, que com muita disposição em somar, nos apoiaram para que chegássemos ao resultado que conquistamos”, disse.



A jornalista Verônica Côrtes esteve na gravação do DVD e já assistiu o material pelo Youtube. “A música do Floripan é daquelas que contagia qualquer um. Na gravação do DVD a vibração era total e ali pude conhecer também o seu lado compositor, que nos mostrou toda sua versatilidade e qualidade musical. Foi uma noite realmente especial, de muita alegria e amor. Agora, esse projeto no Youtube só vem afirmar o quanto é talentoso e feliz com sua arte. Só desejo mais sucesso para esse grande artista da nossa música brasileira”, contou, contou.



TRAJETÓRIA - Aos 14 anos, Daniel Floripan pensou em ser músico, ao assistir seus pais terem aula de violão em casa. Ele conta que começou a aprender a arte somente observando tocar.



Poucos encontros com o professor particular foram suficientes para dar a Floripan segurança no violão. Pouco depois começou a acompanhar a mãe, que é cantora evangélica, tocando em diversas igrejas.



Estudou ainda no Conservatório de Música de Niterói, além de fazer aulas de violão clássico e guitarra avançada com músicos daquela região. Com 20 anos de idade já estava compondo, inicialmente músicas do gênero gospel. Em seguida, migrou para os estilos que harmonizam com soul, funk e groove, e começou a tocar em bailes e "bandas de garagem".