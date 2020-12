Fiscais da Comfis, com apoio da Guarda Municipal, autuam estabelecimentos que descumprem decretos em prevenção ao coronavírus Divulgação/Gabriel Sales

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 16:34 | Atualizado 28/12/2020 16:40

Rio das Ostras - Desde o início da pandemia, a Prefeitura de Rio das Ostras, por meio de uma série de decretos municipais, adotou medidas restritivas para diminuir a transmissão do Covid-19. As ações de fiscalização nas ruas e estabelecimentos comerciais e de serviços na cidade integram a Comfis - Coordenadoria Geral de Fiscalização e Postura, Vigilância Sanitária e Guarda Municipal. Entre 1º de abril e 16 de dezembro, foram feitas aproximadamente 200 autuações.



Seguindo o sistema de bandeiras, que considera indicadores como nível de propagação da doença e capacidade de atendimento da rede municipal de Saúde, atualmente Rio das Ostras está na Bandeira Vermelha. As medidas restritivas aumentaram e é muito importante que comerciantes, prestadores de serviços e população em geral sigam os decretos municipais para diminuir a curva de transmissão do coronavírus.

Comércios são notificados e, caso continuem a desrespeitar os decretos, podem ser fechados Divulgação/Gabriel Sales



Falta de álcool para higienização das mãos, não utilização de máscaras de proteção, ausência de termômetro para aferição da temperatura na entrada do estabelecimento, desrespeito ao limite de clientes, número de cadeiras e mesas maior do que estabelecido são algumas das infrações cometidas pelos comerciantes. Em um primeiro momento, recebem notificações. No caso de persistência das infrações, as atividades desses estabelecimentos são suspensas até a adequação aos decretos.



Todas as informações relacionadas à Bandeira Vermelha e seus indicadores, os decretos municipais em vigor, orientações aos comerciais e à população sobre o Covid-19 e o Boletim de Saúde de Rio das Ostras podem ser consultados no Portal da Prefeitura no endereço eletrônico

Falta de álcool para higienização das mãos, não utilização de máscaras de proteção, ausência de termômetro para aferição da temperatura na entrada do estabelecimento, desrespeito ao limite de clientes, número de cadeiras e mesas maior do que estabelecido são algumas das infrações cometidas pelos comerciantes. Em um primeiro momento, recebem notificações. No caso de persistência das infrações, as atividades desses estabelecimentos são suspensas até a adequação aos decretos.Todas as informações relacionadas à Bandeira Vermelha e seus indicadores, os decretos municipais em vigor, orientações aos comerciais e à população sobre o Covid-19 e o Boletim de Saúde de Rio das Ostras podem ser consultados no Portal da Prefeitura no endereço eletrônico https://www.riodasostras.rj.gov.br/coronavirus/