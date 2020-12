Antes do início da pandemia foram realizadas visitas guiadas ao Teatro Popular Divulgação/Gabriel Sales

Rio das Ostras - No ano de 2020, que está chegando ao fim, todos os segmentos sofreram baixas e tiveram problemas por conta da pandemia do coronavírus que assolou o mundo. Um dos setores fortemente atingidos foi o artístico-cultural. Em Rio das Ostras, seguindo os protocolos decretados no município, a Fundação de Cultura de Rio das Ostras mostrou resiliência e deu um show de criatividade. Como resultado, conseguiu levar muitas atrações para a população e ainda fomentou a arte de um modo geral.



Está certo que 2020 foi marcado pelas lives, de música, de teatro, dança, aulas ou de oficinas. Mas, antes da pandemia ser deflagrada, a Fundação Rio das Ostras de Cultura promoveu dezenas de espetáculos no Teatro Popular, exposições na Casa de Cultura Bento Costa Júnior e ainda aumentou os horários de visita nas unidades culturais como Centro Ferroviário de Cultura e a Praça do Trem, em Rocha Leão. No primeiro mês do ano, a Folia de Reis abriu as atrações, o “Soul da Casa” e “Varejão Apresenta” tiveram destaque, além do credenciamento de pareceristas para avaliar projetos apresentados.

Um Dia no Museu, projeto que conta a história da Casa de Cultura e Museu Arqueológico, aconteceu antes da pandemia Divulgação/Gabriel Sales

No segundo mês do ano, tiveram início as visitas guiadas ao Teatro Popular para que a população pudesse ver como eram os bastidores da unidade. Além disso, os riostrenses tiveram a oportunidade de fazer vários cursos e oficinas gratuitos e participar da primeira audiência pública para agendamento do próprio teatro.



Março começou com Soul da Casa, exposições, shows, cursos e a volta do Projeto "Um Dia no Museu", onde o público podia conhecer a história da Casa de Cultura e saber mais sobre o Sítio Arqueológico Sambaqui da Tarioba. Em Rocha Leão, a comunidade recebeu oficinas de teatro e o Projeto Bastidores ofereceu cursos de gravação e produção musical.

Festival Sou Cultura em Casa levou arte online e valorizou os talentos locais Divulgação



ATRAÇÕES ONLINE - Na segunda quinzena da março, foi decretado o início da pandemia e, para garantir a saúde dos servidores e do público, todas as unidades culturais foram higienizadas. Em abril, mês de aniversário da cidade, mesmo com teatros e outros espaços culturais fechados por conta do isolamento social necessário para o controle da pandemia, as pessoas não deixaram de ter acesso à arte graças às plataformas digitais. As comemorações foram todas online, bem como as atividades do Centro de Formação Artística com videoaulas e shows do projeto Soul da Casa ganharam sua versão “online”. Dessa forma, nasceu o Festival “Sou Cultura em Casa”, reunindo quase 100 vídeos de artistas atuantes na Cidade que se apresentaram virtualmente.



A partir de então, a Fundação de Cultura iniciou a manutenção de todas as unidades culturais, começando pelo Teatro e pela Biblioteca, e passou a confeccionar máscaras de proteção facial.

Uma série de webconferências foram realizadas para orientar os artistas com relação à Lei Aldir Blanc Divulgação



LEI ALDIR BLANC - No meio do ano, quando o Governo Federal destinou verba para ações emergenciais do setor artístico-cultural, a Fundação promoveu várias webconferências para orientar os artistas sobre o cadastro na Lei Aldir Blanc e capacitá-los para receber o benefício. Rio das Ostras também participou de várias reuniões de gestores da cultura para buscar formas de continuar a valorizar e promover as artes em toda a região. Foi realizada, ainda, a edição da Feira da Onda online, com inúmeras atrações.



Em agosto, começou o mapeamento dos espaços e coletivos culturais para recebimento da verba da Aldir Blanc. Nessa fase, o município bateu recorde de participação com 230 inscrições. Rio das Ostras foi considerado como referência no processo da Lei de emergência cultural.



A terceira fase da Lei se concretizou com o Prêmio Rio das Ostras de Cultura, Arte e Pesquisa / Nego Dé, com a distribuição de mais de R$ 200 mil para 30 projetos selecionados nas mais diferentes áreas, passando por teatro, música, artesanato, circo e cinema, dentre outras. A execução dos projetos contemplados está prevista para o primeiro semestre de 2021, com as apresentações sendo agendadas diretamente na Fundação Rio das Ostras de Cultura.

Fundação de Cultura lançou a segunda edição do Prêmio de Grafite Divulgação



GRAFITE E RENDA LOCAL - Após reuniões com artistas locais ligados a artes visuais urbanas e públicas, a Fundação lançou um Edital de Seleção para o II Prêmio de Grafites (artes visuais, urbanas e públicas) e Painéis com o objetivo de ornamentar os espaços públicos e inibir a poluição visual, promovendo a identidade artística e cultural local com a utilização de técnicas como Grafite, Stêncil, Lambe-Lambe, Aerografia, 3D Arte e Sticker, dentre outras.



O Empório da Estação, localizado na Praça do Trem, em Rocha Leão, promoveu a Campanha de Natal do Empório da Estação, que teve como objetivo fomentar e desenvolver o comércio, valorizando os artesãos, agricultores e profissionais da localidade.



Árvore de Natal feita pela Fundação de Cultura com madeira reaproveitada decora a principal praça do Centro Divulgação/Cláudio Pacheco

DECORAÇÃO NATALINA - Para finalizar o ano, a Fundação, por meio da equipe da Fundição de Artes e Ofícios, inovou e preparou uma decoração de Natal inovadora. Pela primeira vez na história da Cidade, a árvore de Natal e os enfeites decorativos foram produzidos com material reciclado e reaproveitado de inservíveis da Administração Municipal, mostrando que a criatividade não tem preço.



É importante explicar que, depois de tanto trabalho e dedicação, as unidades culturais entram em recesso de final de ano e voltam apenas a partir de 4 de janeiro.



E assim a Fundação de Cultura vai produzindo sonhos e levando entretenimento para a população, priorizando sempre os artistas locais e preservando a cultura e a história da cidade. Foram muitas ações em 2020, não é mesmo? O ano está acabando, mas não se preocupem. Em 2021, tem muito mais.