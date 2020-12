Com a compra toda a população de Rio das Ostras poderá ser imunizada Divulgação/Tãnia Rêgo

Por O Dia

Publicado 31/12/2020

Rio das Ostras - O Prefeito de Rio das Ostras, Marcelino Borba, aprovou e sancionou nesta terça, 29, a Lei 2416/2020, que autoriza a compra de vacinas de eficácia comprovada contra o novo Coronavírus. O texto publicado no Jornal Oficial nº 1268, disponível no site da Prefeitura, diz que as vacinas devem ser aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Com a compra toda a população de Rio das Ostras poderá ser imunizada.



A lei também autoriza o Município a instituir ou a participar de consórcios com Estados e/ou Municípios da Federação, com o objetivo de compartilhar recursos e tecnologias, realizar pesquisas ou desenvolver a capacidade de produção local de vacinas, especialmente através de órgãos e instituições públicas.

Fica o Poder Executivo também autorizado a remanejar livremente os créditos constantes da Lei Orçamentária Anual 2020, entre qualquer unidade orçamentária do Município e qualquer natureza de despesa, especialmente tendo por fontes as decorrentes de superávit financeiro do exercício de 2019 de royalties, a fim de garantir a execução das compras das vacinas.



O texto pode ser conferido na íntegra pelo link:

