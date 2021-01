Prefeito Marcelino Borba com sua equipe de gestores no dia da posse Divulgação/Gabriel Sales

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 12:04 | Atualizado 04/01/2021 12:36

Rio das Ostras - Na presença do Prefeito Marcelino Borba e do vice, Luiz Antônio Ferraz, dezoito integrantes do primeiro escalão do Município de Rio das Ostras foram empossados para os cargos de secretários de governo, presidentes e assessores. A cerimônia aconteceu na manhã deste domingo, 3, no Teatro Popular sem a presença da população, obedecendo as medidas protetivas contra a Covid-19. Os presentes usaram máscara e utilizaram regularmente álcool em gel.



Foram nomeados para as respectivas pastas: Procuradoria Geral, Dr. Anderson Huguenin Gonçalves; Auditoria e Controle Interno, Ricardo Silva Lopes; Administração Pública, Giovanni da Silva Zaror; Fazenda, Júlio César dos Santos Marins; Manutenção de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas, Daniel Martins Gomes; Saúde, Dra. Jane Blanco Teixeira; Bem-estar Social, Eliara Fialho Ribeiro dos Santos; Segurança Pública, Marcus David Gomes de Rezende; Gestão Pública, Mário Alves Baião Filho; Educação, Esporte e Lazer, Maurício Henriques Santana; Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aurora Cristina Siqueira Ferreira Pereira; Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Nestor Prado Júnior; Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana, Paulo César Viana.

Prefeito Marcelino Borba empossou secretários, presidentes e assessores na manhã deste domingo, 3 Divulgação/Gabriel Sales



Para as presidências foram nomeados para a Fundação Rio das Ostras de Cultura, Cristiane Menezes Régis; Instituto de Previdência de Rio das Ostras, Marco Antônio Miranda Ferreira; e Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Alexandre Beleza Romão.



Nas assessorias tomaram posse para Comunicação Social e Tecnologia da Informação, Luiz Gustavo Tebaldi; e Assessor Executivo, responsável pela execução, monitoramento e gestão das ações orçamentárias da função 27, Desporto e Lazer da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, Alberto Moreira Jorge. Hanz Muylaert será Coordenador do Fundo Municipal de Saúde.



Na oportunidade, Marcelino Borba falou sobre os avanços que ele e a equipe tiveram em menos de três anos de gestão, mas ressaltou que vai cobrar ainda mais empenho.



“Vou exigir ainda mais da minha equipe. Precisam cumprir horário e ter ideias inovadoras, cada um em sua pasta, para que possam oferecer mais serviços à população durante os finais de semana. Os mutirões de reformas e a valorização dos servidores foram uma marca positiva, que deu certo. Quero continuar neste caminho. Para isso vou cobrar porque Rio das Ostras merece soldados de prontidão. Nada de perseguição ou protecionismo. Quero uma administração justa e trabalhadora”, disse durante a cerimônia.



Marcelino ainda citou algumas ações que deseja colocar em pratica já para 2021. “Eu quero que a Fundação de Cultura, o Turismo e o Esporte caminhem juntos na mesma direção. Para nossa Guarda, quero alocar recursos para que tenham mais autonomia nas ações para que a gente não dependa de outro projetos e programas como o Proeis. Dá pra gente fazer”, disse.



O vice-prefeito, Luiz Antônio Ferraz, fez um breve pronunciamento desejando boa sorte e as bençãos divinas sobre cada pasta e gestor.



Após a mestre de cerimônia ler o Termo de Posse, todos os empossados disseram uníssonos “Assim eu prometo”. Enquanto assinavam o livro de posse, Dr Anderson falou em nome de toda equipe sobre o desafio de se assumir quatro anos de uma gestão que quer deixar uma marca, um legado. Para as presidências foram nomeados para a Fundação Rio das Ostras de Cultura, Cristiane Menezes Régis; Instituto de Previdência de Rio das Ostras, Marco Antônio Miranda Ferreira; e Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Alexandre Beleza Romão.Nas assessorias tomaram posse para Comunicação Social e Tecnologia da Informação, Luiz Gustavo Tebaldi; e Assessor Executivo, responsável pela execução, monitoramento e gestão das ações orçamentárias da função 27, Desporto e Lazer da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, Alberto Moreira Jorge. Hanz Muylaert será Coordenador do Fundo Municipal de Saúde.Na oportunidade, Marcelino Borba falou sobre os avanços que ele e a equipe tiveram em menos de três anos de gestão, mas ressaltou que vai cobrar ainda mais empenho.“Vou exigir ainda mais da minha equipe. Precisam cumprir horário e ter ideias inovadoras, cada um em sua pasta, para que possam oferecer mais serviços à população durante os finais de semana. Os mutirões de reformas e a valorização dos servidores foram uma marca positiva, que deu certo. Quero continuar neste caminho. Para isso vou cobrar porque Rio das Ostras merece soldados de prontidão. Nada de perseguição ou protecionismo. Quero uma administração justa e trabalhadora”, disse durante a cerimônia.Marcelino ainda citou algumas ações que deseja colocar em pratica já para 2021. “Eu quero que a Fundação de Cultura, o Turismo e o Esporte caminhem juntos na mesma direção. Para nossa Guarda, quero alocar recursos para que tenham mais autonomia nas ações para que a gente não dependa de outro projetos e programas como o Proeis. Dá pra gente fazer”, disse.O vice-prefeito, Luiz Antônio Ferraz, fez um breve pronunciamento desejando boa sorte e as bençãos divinas sobre cada pasta e gestor.Após a mestre de cerimônia ler o Termo de Posse, todos os empossados disseram uníssonos “Assim eu prometo”. Enquanto assinavam o livro de posse, Dr Anderson falou em nome de toda equipe sobre o desafio de se assumir quatro anos de uma gestão que quer deixar uma marca, um legado.