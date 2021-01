Alta demanda vem ocasionando atraso na liberação de resultados em vários municípios do Estado Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 12:56 | Atualizado 04/01/2021 12:57

Rio das Ostras - A Covid- 19 ainda está em circulação e o fato é que o número de casos vem aumentando consideravelmente em todo o Estado do Rio. Com este cenário, surge também uma grande demanda na procura por exames de PCR nas unidades de Saúde. Assim como em outros municípios do Estado, consequentemente, vem ocorrendo uma demora na liberação de resultados destes testes. Em Rio das Ostras, esse quadro não é diferente, o que causa a angústia de muitas pessoas que esperam uma resposta pelo positivo ou negativo para a doença.



Acontece que o Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels – LACEN-RJ, que é o único de referência no Estado do Rio de Janeiro para análise de casos suspeitos de Covid-19, também está sofrendo esse impacto e, devido a alta demanda, as amostras colhidas no Município estão levando mais tempo do que o esperado para serem processadas.



Segundo a chefe da Vigilância Epidemiológica de Rio das Ostras, Andréa Viana, apesar da demora na entrega dos resultados dos exames, os pacientes não deixam de receber o tratamento adequado, conforme a orientação médica que leva em conta o estado clínico de cada um. Todos são orientados em relação aos cuidados e isolamento físico até a chegada dos resultados.