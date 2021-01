"Vamos trabalhar muito e fazer esta cidade voar", afirmou o prefeito de Rio das Ostras, Marcelino da Farmácia (PV) Divulgação/Gabriel Sales

Rio das Ostras - O prefeito Marcelino Borba, o vice-prefeito Luiz Antonio França Ferraz, e os 13 vereadores eleitos em Rio das Ostras na eleição de 15 de novembro do último ano tomaram posse na última sexta-feira, 1º de janeiro, para mandato que vai até o dia 31 de dezembro de 2024. Por conta da pandemia do novo coronavírus a sessão solene da Câmara Municipal foi um evento restrito para poucos convidados, transmitido ao vivo através de uma plataforma de vídeos na internet.



“Pegamos de tudo nestes dois anos e meio de administração, como queda de arrecadação e pandemia. Graças a Deus, aos nossos servidores públicos e a população de Rio das Ostras conseguimos fazer com que esta administração fluísse. A resposta às dificuldades foram os 29.476 votos que recebemos dos eleitores riostrenses. Fica o sentimento de gratidão com todas estas pessoas pelo reconhecimento ao nosso trabalho”, disse Marcelino Borba.



Prefeito e vice foram empossados em cerimônia que antecedeu a eleição e posse da nova mesa diretora da Casa Legislativa, que será comandada nos próximos dois anos pelo vereador Vanderlan da Hora, tendo como vice-presidente o vereador Paulo Fernando Carvalho, primeiro-secretário o vereador Rogério Silva, e segundo secretário o vereador Sidney Matos Filho. Completam a relação dos empossados nesta sexta-feira os vereadores Maurício Braga Mesquita, João Francisco de Souza Araujo, Carlos Augusto Carvalho Baltazar, Marciel Gonçalves de Jesus Nascimento, Leonardo de Paula Tavares, Rodrigo Jorge Barros, Uderlan de Andrade Hespanhol, André dos Santos Braga e Tiago Crisóstomo Barbosa.



Em suas palavras o vice-prefeito Luiz Ferraz fez questão de destacar o apoio e a confiança que o povo de Rio das Ostras ofereceu a ele e ao prefeito Marcelino Borba na campanha política do último ano.



“Eu tenho que agradecer a tantos e tantos amigos, assim como ao povo de nossa cidade, por nos apoiarem nesta caminhada vitoriosa. Reconheço que estou começando na política, mas não posso me esquecer do convite feito pelo prefeito Marcelino que neste período nunca me deixou à deriva. Também devo falar da primeira dama que nos apoiou e esteve junto conosco todo o tempo”.



Luiz Ferraz também pregou união e respeito entre Executivo e Legislativo, em prol de uma Rio das Ostras melhor.



“Hoje é dia de agradecimento, de alegria, mas não podemos nos esquecer de que precisamos mostrar que queremos o melhor para nossa cidade e para nossa gente. Devemos trabalhar com os dois poderes em união, respeito e harmonia. Só assim tornaremos realidade a Rio das Ostras que tanto desejamos” disse o vice-prefeito empossado.



PRIMEIRO MANDATO – Marcelino Borba não se furtou a reconhecer que seu primeiro mandato de dois anos e meio à frente da prefeitura foi um grande aprendizado para que nestes próximos quatro anos tenha ainda mais sucesso à frente do Executivo.



“Foram dois anos de muito aprendizado. Não tínhamos experiência com a administração pública, mas mostramos habilidades importantes. Nosso grande sucesso foi ter trazido o servidor público para junto de nós, como parte importante. Me lembro daqueles que trabalham com serviços gerais, pedreiros, carpinteiros, aqueles que sempre foram invisíveis para os gestores. Foram estas pessoas e o trabalho de cada um deles que foi fundamental para o nosso sucesso. Apostamos também nos servidores de carreira a quem temos enorme carinho. Mas tenho que dizer que nossa maior preocupação é com a população de Rio das Ostras, e o ritmo que queremos para mudar esta cidade já foi implantado. Rodo com nossa equipe e sou muito exigente. Acordo cedo, cobro muito, mas valorizo quem trabalha, quem veste a camisa da cidade. Nossa pretensão agora é termos a melhor gestão de toda esta região, pois temos tudo para fazermos o melhor para nossa gente. A próxima eleição será em 2024 e eu não serei candidato. Vamos trabalhar muito e fazer esta cidade voar”, finalizou o prefeito.