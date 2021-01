Na última semana de 2020, o Procon de Rio das Ostras multou a Cedae em mais de R$ 486 mil por constatar a falta de abastecimento regular Divulgação/Gabriel Sales

Publicado 05/01/2021 11:00

Rio das Ostras - O ano começou nesta segunda-feira, 4 de janeiro, com cobrança de serviços de qualidade para os moradores de Rio das Ostras. O prefeito Marcelino Borba se reuniu pela manhã com a diretoria regional da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro – Cedae para cobrar investimentos na captação e abastecimento de água na Cidade.



Na última semana de 2020, o Procon de Rio das Ostras multou a Cedae em mais de R$ 486 mil por constatar a falta de abastecimento regular, conforme calendário de manobras divulgado pela própria empresa, em diversas localidades do Município.



Apesar da Cedae ter a concessão da água de Rio das Ostras, a Administração Municipal vem, há anos, fazendo grandes investimentos nas redes de abastecimento para que toda população tenha água nas torneiras. O problema, crônico em diversas localidades, é que o líquido tão precioso não chega. “Nós temos lugares no Município que tem a rede de distribuição há mais de dois anos e nunca chegou água. Queremos ter o compromisso do atendimento das localidades conforme a própria divulgação da Cedae e garantir o abastecimento de todos os lugares onde fizemos o investimento e a população continua tendo que usar água de poço ou carro-pipa”, disse o prefeito Marcelino.



O gerente regional da Companhia, Fernando Arruda, falou sobre um estudo que estão fazendo e se comprometeu em apresentar, em uma semana, solução para levar água a algumas localidades que não são atendidas ainda. Caso não tenha como resolver aqui pela gerência regional, pediu ao prefeito que o acompanhasse até a sede da Cedae no Rio de Janeiro e ao Governo do Estado, para reivindicar juntos, os investimentos para ampliação da captação e do abastecimento no Município.