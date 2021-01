Caso o crime tivesse sucesso, poderia haver pessoas mortas e um impacto ambiental incalculável Divulgação/Gabriel Sales

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 09:39 | Atualizado 07/01/2021 09:41

Rio das Ostras - Dois dos seis geobags da Estação de Tratamento de Chorume do Aterro Sanitário Municipal de Rio das Ostras passaram por uma tentativa frustrada de sabotagem. Os criminosos tentaram furar um e rasgar outro bolsão. Mesmo sem sucesso, o equipamento não poderá continuar em uso devido ao rompimento da fibra.



Com isso, a Prefeitura terá um prejuízo de mais de R$ 100 mil utilizados na compra e nova alocação dos equipamentos. Em plena pandemia da Covid-19, onde há um esforço para controlar a contaminação do Coronavírus, a Administração Pública não contava com mais este gasto não previsto no orçamento.



Os furos e rasgos foram identificados pela equipe de servidores técnicos que diariamente examinam minuciosamente os equipamentos e o andamento da qualidade do serviço. A Prefeitura abriu um Registro de Ocorrência e os peritos da Polícia Civil já foram ao local e seguem com as investigações.



Agora, o Município opera com apenas quatro bolsões, diminuindo em 25% a capacidade de recolhimento de esgoto doméstico, que no verão, por ser alta temporada, recebe entre 10 e 15 caminhões do material diariamente.



Cada bolsão tem a capacidade de armazenar 60.000 litros de lodo, que é a mistura de chorume dos resíduos sólidos com o esgoto doméstico. Caso o geobag se rompesse, haveria um dano ambiental irreparável, causando um impacto na biodiversidade e até mortes de pessoas, como os servidores que trabalham no local.



“Os geobags são bolsões que armazenam a parte sólida do processo de tratamento do chorume e esgoto doméstico. Caso o crime tivesse sucesso, poderia haver pessoas mortas e um impacto ambiental incalculável. A Estação está localizada numa região de fazenda onde há água potável, nascentes e uma grande biodiversidade. Vamos agilizar para colocar câmeras de segurança no local. É lamentável este tipo de conduta”, disse Alexandre Beleza, presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Ostras.