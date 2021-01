Foram montados quatro pontos estratégicos da orla do Município, com dois Guardas Ambientais por plantão Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 08:00

Rio das Ostras - No período de 31 de dezembro de 2020 a 03 de janeiro de 2021, o Centro de Defesa Ambiental (CDA), da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Rio das Ostras, fez o monitoramento dos banhistas no feriado prolongado de Réveillon. Ao todo, foram registradas 643 ocorrências.



Em quatro dias, o CDA realizou 624 prevenções de riscos de afogamento, nove resgates, devolveu cinco menores perdidos a seus pais e fez duas advertências a crianças soltando pipas na praia, o que oferecia perigo a elas mesmas e aos pedestres, já que uma atividade de risco se praticada perto da fiação elétrica ou com linha contendo cerol.

Foram montados quatro pontos estratégicos nas orlas das praias do Bosque, Boca da Barra, Mar do Norte e Lagoa do Iriry. Cada local contou com dois Guardas Ambientais por plantão.



Também foi efetuado o socorro a um banhista acidentado na Lagoa de Iriry e a uma pessoa na Praia da Joana.



A equipe do Centro de Defesa Ambiental (CDA) ainda fez, com êxito, um socorro com atendimento pré-hospitalar (APH), devido a um mal súbito em um visitante.