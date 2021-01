A polícia apreendeu a arma do criminoso, uma pistola calibre 380 Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 13:51 | Atualizado 11/01/2021 14:09

Rio das Ostras - Em Rio das Ostras frequentadores da Orla da Praia de Costazul relataram uma noite de muitos tiros e confusão na localidade, na madrugada de sábado (9) para domingo (10). Por volta das 2h, um homem, de 23 anos, ainda não identificado foi baleado em Costazul, após confronto com policiais militares.



Segundo a PM, dois agentes de folga perceberam que o criminoso estava armado entre os frequentadores de um bar, aguardaram ele sair do meio das outras pessoas e tentaram realizar a abordagem.



Ainda segundo a PM, no momento em que se identificaram como policiais, o criminoso sacou a arma, e disparou contra os agentes, que se abrigaram e revidaram, acertando dois tiros no criminoso, na perna e na barriga.



Segundo informações de testemunhas, no momento do fato, muitas pessoas estavam na orla, consumindo bebidas, houve muita correria, pânico e desespero.



Uma turista que não deseja ter a identidade revelada, conta que no momento dos tiros foi desesperador, ela que estava com a companheira e outros jovens contou que muitas pessoas começaram a correr, deixando o local com medo.



A polícia apreendeu a arma do criminoso, uma pistola calibre 380. O indivíduo já tem passagem pela polícia por homicídio e tráfico de drogas. Ele foi levado para a UPA do bairro Âncora com ferimentos e está sob custódia da PM. O caso foi registrado na 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras.