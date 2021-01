Vítima teve ferimentos leves e não precisou de socorro médico Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 14:07

Rio das Ostras - Um carro capotou na manhã desta segunda-feira (11), na Avenida Brasil, no bairro Extensão do Bosque, em Rio das Ostras. Segundo informações de testemunhas, a vítima teria dormido ao volante e acabou colidindo com um outro veículo que estava estacionado.



O fato ocorreu por volta das 6h30. O motorista não ficou ferido gravemente e não precisou ser levado para uma Unidade de saúde. O trânsito na via não foi afetado.