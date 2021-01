O trabalho já foi iniciado e, de acordo com o diretor da Fundição, Paulo Gonçalves, a previsão para término é o final do mês de janeiro Divulgação

Publicado 11/01/2021 15:04 | Atualizado 11/01/2021 15:05

Rio das Ostras - A equipe da Fundição de Artes e Ofícios da Fundação Rio das Ostras de Cultura está trabalhando a todo vapor para restaurar os monumentos turísticos da cidade. O Baixo, instrumento musical localizado no final da Avenida Governador Roberto Silveira, na orla de Costazul, foi retirado para a restauração, tendo em vista a ação depredatória de vândalos.

O trabalho já foi iniciado e, de acordo com o diretor da Fundição, Paulo Gonçalves, a previsão para término é o final do mês de janeiro. “Vamos fazer uma restauração completa, consertando tudo que foi destruído. Vamos colocar cordas novas de cabo de aço siliconado, manter a estrutura de metalon, trocar a fibra e refazer toda a pintura. Será um novo instrumento”, informou o diretor lamentando o estrago feito pelos vândalos. “É lamentável ver uma escultura tão bonita, que serve para as pessoas fazerem fotos para guardar na lembrança, ser destruída assim. Arrancaram as cordas, furtaram os botões e fizeram buracos na estrutura. É muito triste”.

Segundo a presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Cris Regis, a ideia é fazer também novas esculturas para instalação em outros pontos da cidade Divulgação

Segundo a presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Cris Regis, a ideia é fazer também novas esculturas para instalação em outros pontos da cidade. "Assim que o Baixo ficar pronto, vamos restaurar o Sax que fica na Praia da Tartaruga. Além disso, tem novas peças que criaremos. No final trecho que está sendo feito entre a Avenida Roberto Silveira e a Lagoa de Iriry, vamos colocar um novo instrumento que represente a Cidade do Jazz. Marcando, assim os palcos tradicionais do Festival de Jazz", adiantou.