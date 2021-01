Ana Maria trabalhou 25 anos na Companhia Siderúrgica Nacional e em treinamentos e palestras em empresas, além de ter sido coordenadora e professora do Curso de Administração do Unicatólica, de Tocantins Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 09:00 | Atualizado 18/01/2021 09:43

Rio das Ostras - Buscando oferecer mais soluções para a sociedade e para profissionais da administração, o Conselho Regional de Administração (CRA-RJ) nomeou a Adm. Ana Maria dos Santos para ser a representante oficial da instituição na cidade de Rio das Ostras. O processo de seleção contou com mais de 120 profissionais registrados.



Ana Maria é Administradora, com Especialização em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Educacional, Educação Ambiental e Psicanálise. Foi Professora da Universidade Estácio de Sá nos cursos de Administração, Engenharia Química, Engenharia de Petróleo, Engenharia Ambiental e Engenharia Civil. Também foi professora de Pós-Graduação de Recursos Humanos nas disciplinas de Gestão por Competências e Estudos de Casos Comportamentais.



Foi ainda Coordenadora de Qualidade e Coordenadora do Polo de Educação a Distância – EAD na Universidade Estácio de Sá. Também trabalhou por 25 anos na Companhia Siderúrgica Nacional e em treinamentos e palestras em empresas, além de ter sido coordenadora e professora do Curso de Administração do Unicatólica, de Tocantins.



A representante comenta que Rio das Ostras é reconhecida em todo o Brasil por seu potencial turístico e cultural. Por estar localizada próxima ao Polo Offshore de Macaé, há uma grande demanda de oportunidades para o mercado de trabalho. “Além disso, Rio das Ostras é também considerada uma cidade de vida própria independente, devido ao grande avanço progressista em poucos anos de estabelecida”.



- A região oferece inúmeras possibilidades de absorção de profissionais da administração. Por isso, a aproximação do CRA-RJ, por meio do programa de interiorização, é tão importante para a profissão. Tenho a certeza de que a iniciativa irá favorecer o maior desenvolvimento da categoria – ressalta.



Mais próximo do interior do Estado



A proposta da iniciativa é fazer com que o Conselho possa atuar de maneira mais ampla no interior do Estado e ainda valorizar a administração. O profissional escolhido vai contribuir com a realização de atividades promovidas pelo CRA-RJ na região e representar a instituição na localidade, como, por exemplo, em solenidades e eventos relacionados com a profissão.



O presidente do CRA-RJ, Adm. Leocir Dal Pai, reforça que se tornar um representante do Conselho, sendo um trabalho voluntário, é um ato de cidadania que visa contribuir para o aperfeiçoamento da prática da administração em cada região do Estado do Rio.



Nova diretoria executiva



Além da novidade com o programa de interiorização, o CRA-RJ está com nova diretoria executiva eleita para o biênio 2021-2022. A instituição terá como presidente o Adm. Leocir Dal Pai; o Adm. Miguel Marun como vice-presidente de Administração e Finanças; o Adm. Francisco de Jesus como vice-presidente de Desenvolvimento e Planejamento Institucional; a Adm. Elizabeth Bastos como vice-presidente de Registro Profissional; a Adm. Renata Motta Vasconcellos como vice-presidente de Fiscalização; e o Adm. Agamêmnom Rocha Souza como vice-presidente de Educação, Estudos e Pesquisa.