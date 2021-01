Servidores da Vigilância Sanitária receberam as doses da vacina AstraZeneca em Cabo Frio Divulgação

Por Ana Clara Menezes

Publicado 25/01/2021 18:02 | Atualizado 25/01/2021 19:09

Rio das Ostras - A semana em Rio das Ostras, município localizado na Região dos Lagos do RJ, começou com boas novas. A manhã desta segunda-feira (25) foi marcada pela chegada das 1.010 doses da vacina de Oxford, a AstraZeneca.

A equipe da Divisão de Imunização da Vigilância Sanitária de Rio das Ostras buscaram as vacinas em Cabo Frio - RJ. Transportadas pela aeronave da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), direto do Rio. As doses vieram do lote de duas mil unidades vindas da Índia para o Brasil.



GRUPO PRIORITÁRIO - O grupo prioritário que irá receber a AstraZeneca é o mesmo da vacina CoronaVac: profissionais de Saúde e idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência – ILP e funcionários destes locais.



Segundo a Secretaria de Saúde Municipal, a previsão é que a imunização comece ainda no início desta semana, na cidade.



Guarda Civil Municipal acompanhou a chegada das doses até o Município Divulgação

As doses da vacina foram entregues à Divisão de Imunização da Vigilância Sanitária de Rio das Ostras e foram escoltadas pela Guarda Civil Municipal até a chegada em Rio das Ostras.