Prefeito recebeu empresários da Usinando junto com a subsecretária Lara Velho e a coordenadora da ZEN, Norma Tavares Divulgação/Gabriel Sales

Publicado 26/01/2021 17:31 | Atualizado 26/01/2021 17:35

Rio das Ostras - Novas empresas, mais empregos e maior arrecadação. Essa é a receita que a Prefeitura de Rio das Ostras está seguindo para combater a crise econômica gerada pela queda dos royalties de petróleo e a paralisação da atividade turística, principais fontes de arrecadação do Município.



Nesta segunda-feira, 25 de janeiro, mais uma empresa assinou o Termo de Concessão de Direito Real de Uso para ocupar uma área de 5000m² no Distrito Industrial Municipal Zona Especial de Negócios (ZEN). O ato aconteceu no Gabinete do Prefeito Marcelino Borba, com a presença da subsecretária de Desenvolvimento Econômico, Lara Velho; do proprietário da Usinando Caldeiraria e Usinagem, Fernando Vieira do Nascimento; e do diretor Paulo Cesar Martins, empresa que está trazendo sua estrutura de Itaboraí para Rio das Ostras.



Além das seis novas empresas - Usinando Caldeiraria e Usinagem, Refritec Manutenção Comercial, Unax Offshore, Fimag, CB Inspeções e Terrapleno Terraplenagem e Construção – a ZEN vai receber a ampliação da Tiger Rentank do Brasil, Oceânica e Hydra Alphard, empresas já estabelecidas. Isso significa a oferta de cerca de 500 empregos e aumento da arrecadação do ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – em mais de 15%.



Segundo Lara Velho, o trabalho de revogação de concessões e retomada de áreas de empresas que não estão produzindo e não fizeram investimentos no Município vai continuar.

Fernando Vieira (de azul) e Paulo Cesar assinaram o Termo de Concessão junto com o prefeito Marcelino Borba Divulgação/Gabriel Sales



Usinando – A empresa está vindo para Rio das Ostras para ampliar suas atividades e até o fim de 2021 já quer estar com quase toda estrutura funcionando na ZEN.



Especializada em usinagem e caldeiraria voltada para o mercado offshore e de óleo e gás, além de prestação de serviço de mão de obra embarcada, a Usinando tem 27 anos no mercado e quer iniciar em Rio das Ostras duas novas atividades: a de construção de embarcações de alumínio e a adaptação de micro-ônibus em motorhome 4X4. Além disso, pretende profissionalizar mão de obra na indústria naval de alumínio.



Na reunião com o prefeito Marcelino, Fernando já sinalizou que pretende trazer toda estrutura da empresa para Rio das Ostras, e já pensa em crescer.



Também assinaram o Termo de Concessão de Direito Real de Uso da ampliação da área nesta segunda-feira, Mauro Cassaniga, diretor da Tiger Rentank do Brasil e José Luis Baptista Junior, da empresa Oceânica.



Conheça as outras empresas que estão chegando a Rio das Ostras:



Refritec Manutenção Comercial – Empresa pioneira no mercado de manutenção de container e refrigeração de Macaé, que vai trazer sua tecnologia para atender outras empresas da ZEN.



Unax Offshore – Tem 20 anos de experiência no mercado de engenharia de lubrificação, especializada no mercado offshore. Também está vindo de Macaé.



Grupo Fimag – A empresa vem do Espírito Santo para desenvolver o trabalho de fabricação e montagem de estruturas metálicas e equipamentos de grande porte.



CB Inspeções – A empresa veio do Rio e já está operando em Rio das Ostras numa base temporária. Especializada em radiografia industrial, já está em processo de elaboração de projeto para estabelecer base própria na ZEN.



