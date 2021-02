Ele estava próximo a uma bicicleta no pátio da unidade Divulgação

Publicado 11/02/2021 14:13 | Atualizado 11/02/2021 14:27

Rio das Ostras - Um homem ateou fogo no próprio corpo dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Âncora em Rio das Ostras. Segundo informações de seguidores o caso ocorreu na noite desta quarta-feira (10).



Ainda não se sabe o que levou o homem a cometer o ato. Ele estava próximo a uma bicicleta no pátio da unidade. Ele foi socorrido pela equipe de enfermagem da unidade. As chamas foram apagadas por funcionários da UPA. Assista ao vídeo: