Publicado 15/02/2021 10:33 | Atualizado 15/02/2021 10:40

Rio das Ostras - Cada vez mais preparada, a Guarda Civil Municipal trabalha para garantir mais segurança para o Município. Nesta sexta-feira, 12, véspera de carnaval na pandemia, com uma ação coordenada e com informações do serviço de inteligência da Secretaria de Segurança Pública de Rio das Ostras, agentes do Grupamento de Operações Especiais- GOE, efetuaram a prisão de cinco traficantes de drogas, em Costazul.



A inteligência monitorava o grupo por vários dias e, constatados os fatos, passou as informações para o GOE, que realizou as prisões. Com os presos foram encontrados seis tabletes de maconha, quinze pinos de cocaína e 375,00 reais.

Na verificação feita pelos Guardas, quatro dos presos já tinham passagens anteriores por tráfico de drogas e um deles por roubo.



Todos foram conduzidos para a 128ª Delegacia de Polícia para que as providências necessárias sejam tomadas.

