Publicado 15/02/2021 10:47 | Atualizado 15/02/2021 10:48

Rio das Ostras - Com toda programação de Carnaval suspensa e publicações de decretos municipais que estimulam medidas de contenção da propagação do Coronavírus, Rio das Ostras não terá pontos facultativos na segunda, dia 15, e quarta-feira de Cinzas, 17, e os serviços oferecidos para a população funcionarão normalmente.Mesmo sem festividades, a Administração Municipal preparou os serviços para o feriado. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo funcionará em sistema de plantão no sábado, 13, domingo, 14, e terça, 16, das 09h às 17h.As orlas estarão fechadas para o trânsito e estacionamento, assim como diversas ruas do Município.Mesmo sem a folia, a preocupação da Secretaria de Segurança Pública é a mesma, oferecer à população maior segurança. Neste ano, com a pandemia, os agentes também trabalharão no cumprimento dos decretos municipais, abordando a Lei Municipal 2006/2017 que trata de proibição de equipamentos de som. Serão 60 Guardas Civis Municipais espalhados por toda a Cidade durante os cinco dias.Além do efetivo existente no Município, a Polícia Militar também reforçou com 30 policiais a mais operando dia e noite para dar tranquilidade a todos. Também haverá ações de fiscalização nos veículos de turismo, no Trevo de entrada da Cidade, que só podem entrar na cidade com autorização da Secretaria de Turismo.Moradores terão acesso permitido utilizando credenciais que devem ser retiradas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e nas bases de Segurança da Praça da Baleia e Centro.A Secretaria de Turismo funcionará no sábado, domingo e terça-feira, em sistema de plantão, das 9h às 17h. E as bases de segurança, das 8h às 17h. Na segunda e quarta-feira, 15 e 17, o expediente é normal. A Secretaria fica localizada na Praça Cláudio Ribeiro, na Extensão do Bosque.Para retirar a credencial, o morador precisa apresentar um comprovante de residência.De 12 a 17 de fevereiro, a limpeza urbana contará com a equipes a partir das 3h. O trabalho será iniciado pelas praias, com a previsão de entrega aos frequentadores após às 8h.Estarão mantidas as rotas e horários de coleta de resíduos domiciliar nos dias e horários divulgados no site oficial da Prefeitura, no link https://www.riodasostras.rj.gov.br/coleta-de-lixo/ Alguns pontos turísticos se manterão fechados, cumprindo as determinações dos Decretos Municipais. O Parque dos Pássaros, em Jardim Mariléa e o Parque Municipal, em Mar do Norte, permanecerão fechados.O Centro de Atendimento Especializado da Mulher (CEAM) vai disponibilizar contato remoto durante o feriado, via WhatsApp (22) 99870 8546 ou telefone fixo (22) 2771-3125. Através destes contatos é possível receber atendimento prévio com esclarecimentos de dúvidas e orientações.A unidade funcionará normalmente na segunda, dia 15, e quarta, 17, a unidade, que fica localizada na avenida Governador Roberto Silveira, abre normalmente.O Conselho Tutelar de Rio das Ostras terá atendimento no sábado, dia 13, domingo, 14, e no feriado, dia 16, em sistema de plantão por meio do telefone (22) 99969-4785.Na segunda, 15, e quarta, 17, o Conselho funcionará das 8h às 17 presencialmente na rua Paraná, 111, Extensão do Bosque. O telefone fixo é 2760-7384.Para trazer mais segurança, algumas ruas serão fechadas com cones e bloqueios fixos a partir das 6h do sábado, dia 13, até às 8h de quarta-feira, dia 17. As orlas também estarão fechadas ao trânsito de veículos e proibida para estacionamento. Os motoristas que insistirem serão autuados e os veículos, rebocados.PRAIA DO BOSQUE• AVENIDA CLÁUDIO RIBEIRO COM RUA DA FIGUEIRA;• RUA JEQUITIBA COM RUA IPÊ;• ALAMEDA CASIMIRO DE ABREU COM RJ 106;• RUA PIABANHA COM AVENIDA CLÁUDIO RIBEIRO;• RUA GAUÍBA COM AVENIDA CLÁUDIO RIBEIRO;• AVENIDA CRISTÓVÃO BARCELOS COM AVENIDA AMAZONAS.• PRAÇA JOSÉ PEREIRA CÂMARA;• RUA RÊGO BARROS COM RUA JANDIRA PIMENTEL;• AVENIDA CRISTÓVÃO BARCELOS COM RUA BENTO COSTA JR;• RUA JANDIRA PIMENTEL COM RUA BENTO COSTA JR – NOTURNO A PARTIR DAS 18h;• RUA JANDIRA PIMENTEL COM RUA MARIA LETÍCIA – NOTURNO – A PARTIR DAS 18h;• RUA RAUL DE OLIVEIRA COM RUA BENTO COSTA JR – NOTURNO A PARTIR DAS 18h;• RJ 106 COM RUA RÊGO BARROS - NOTURNO A PARTIR DAS 18h.• AVENIDA CASTELO BRANCO COM RUA TERESÓPOLIS• RUA MARIA BELA DOS SANTOS COM RUA NEI CARDOSO;• RUA LUIZ LENGRUBER COM RUA NEI CARDOSO;• RUA IRENE DOS SANTOS COM RUA NEI CARDOSO;• AVENIDA ROBERTO SILVEIRA COM RUA ALEXON C DA SILVA;• AVENIDA ROBERTO SILVEIRA COM RUA CARLOS A. CARVALHO;• PRAIA DA JOANA• PRAIA DAS AREIAS NEGRAS• FECHAMENTOS DOS ESTACIONAMENTOS E PATRULHAMENTO DA LAGOA DO IRIRY;• MAR DO NORTE• PRAIAMAR/ ITAPEBUSSUS