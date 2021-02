Servidores do Turismo limparam monumento alvo de vandalismo Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 10:29 | Atualizado 17/02/2021 10:32

Rio das Ostras - Mesmo em meio à pandemia, a Administração Pública de Rio das Ostras tem trabalhado para deixar a cidade pronta para a retomada da atividade turística. Mas, infelizmente, atos de vandalismo têm sido constantes.



No final da semana passada, servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo fizeram um mutirão para limpar a escultura em homenagem ao cantor e compositor Dorival Caymmi, que foi totalmente pichada.



O monumento foi inaugurado em março de 2020, no calçadão da Praia do Bosque, como um passo importante para a preservação da memória de Rio das Ostras. A escultura hiper-realista, de autoria do artista plástico Roberto Sá, foi pichada na madrugada do último dia 6 de fevereiro.



Os servidores da Secretaria de Turismo conseguiram retirar os traços da pichação, mas a escultura precisará passar por manutenção para voltar ao aspecto original.