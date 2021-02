Por O Dia

Publicado 20/02/2021 15:44 | Atualizado 20/02/2021 15:46

Rio das Ostras - Como o que é bom se repete, a Fundação Rio das Ostras de Cultura está lançando opara garantir à população acesso à cultura e dar oportunidade aos artistas riostrenses de mostrar a sua arte.e ainda possibilitando uma fonte de renda neste período de pandemia em que o funcionamento das unidades culturais está restrito devido às normas implementadas para o controle da pandemia Covid-19.Publicado na edição nº 1288 do Jornal Oficial, de 17 de fevereiro, o Edital do II Festival informa que as inscrições para participação dos interessadosou até terminarem as vagas, visando o preenchimento de 90 espaços de exibição de vídeos., e serão postados nas redes oficiais e parceiras da Fundação Rio das Ostras de Cultura, com um cachê de R$148,00 por cada produção.O artista inscrito deverá possuir capacidade tecnológica para realizar a proposta sem sair de casa e o vídeo enviado precisará ter condições de reprodução aceitáveis, sendo descartados materiais com áudio ou imagem muito prejudicados que impossibilitem sua reprodução.O Edital do Festival Sou Cultura em Casa 2 está disponível no link https://www.riodasostras.rj.gov.br/wp-content/uploads/2021/02/1288.pdf