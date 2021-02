Imunização de idosos a partir de 90 anos aconteceu até sábado (20) Divulgação/Jorge Ronald

Publicado 23/02/2021 14:20

Rio das Ostras - Como parte da estratégia de cobertura vacinal contra a Covid-19 em Rio das Ostras, o Município promoveu uma grande ação no último sábado, dia 20. Foram mobilizadas cinco equipes volantes para aplicação de doses em idosos (a partir de 60 anos) acamados. Além disso, sábado foi o último dia de aplicação da primeira dose nos idosos com 90 anos ou mais, em três pólos da Cidade.

A ação concentrada contribuiu para ampliar a cobertura vacinal dos acamados (a partir de 60 anos) e ainda concluiu a aplicação da primeira dose nos idosos a partir de 90 anos.

Do dia 8 de fevereiro até o sábado, dia 20, já foram vacinados 519 idosos acamados com 60 anos ou mais. E a vacinação desse grupo continua.



Já a vacinação de idosos com 90 anos ou mais atendeu a 186 pessoas, do dia 18 até 20 de fevereiro.



O Município segue com o Plano de Vacinação e também os profissionais de Saúde estão, neste momento, recebendo primeira e segunda doses da vacina.

NOVAS DOSES – Nesta segunda-feira, 22, o Município recebeu mais 1170 doses da vacina contra Covid-19. O lote é destinado aos grupos prioritários que já receberam a primeira dose para garantir a eficácia da imunização.



