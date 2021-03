Segundo os Correios, a lentidão no atendimento se dá por conta da redução de equipe, devido ao grupo de risco do coronavírus Divulgação/Procon RO

Por Ana Clara Menezes

Publicado 09/03/2021 16:31 | Atualizado 09/03/2021 16:44

Rio das Ostras - O Procon Rio das Ostras realizou na última sexta-feira (5) uma operação de fiscalização na agência de Correios do município, após diversas denúncias sobre a demora na fila de atendimento ao público.

Foi lavrado um auto de constatação concedendo prazo de 48 horas úteis para que sejam tomadas providências de melhorias no atendimento a população sob pena de se tornar um auto de infração e sofrer uma multa administrativa.

Segundo os Correios, a lentidão no atendimento se dá por conta da redução de equipe, devido ao grupo de risco do coronavírus.



Segundo os Correios, a lentidão no atendimento se dá por conta da redução de equipe, devido ao grupo de risco do coronavírus Divulgação/Procon RO

O coordenador do Procon, Rafael Macabu, informou que, mesmo diante desta constatação, o órgão deve continuar atendendo ao público, respeitando as leis do Direito do Consumidor.

"Estamos trabalhando diariamente e cobrando melhorias para os consumidores riostrenses em diversos segmentos comerciais. A pandemia não pode prejudicar ainda mais a população", afirmou.

A orientação do Procon Rio das Ostras é que, consumidores continuem denunciando as irregularidades por e-mail: [email protected] , se possível com fotos para auxiliar o trabalho dos fiscais.