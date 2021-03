A equipe da UPA recebeu a doação da empresa TFM Usinagem Divulgação

Rio das Ostras - Neste momento de crise sanitária, Rio das Ostras está contando com a cooperação de alguns empresários para melhor atender a população.

Na última semana, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Município recebeu doações de colchões hospitalares da empresa TFM Usinagem e Manutenção Industrial, que está em processo de instalação na Zona Especial de Negócios de Rio das Ostras (ZEN).

Os cinco colchões hospitalares são para dar mais conforto aos pacientes que precisam recorrer a Unidade. Ele é feito com espuma de alta densidade, coberto de material que facilita a higienização e previne a ação de ácaros e bactérias.

A TFM Usinagem e Manutenção Industrial é uma empresa especializada em revestimentos superficiais e usinagem em geral e já funciona em Rio das Ostras desde 2019. No início do ano passado assinou o Termo de Concessão de Área e está em fase de implantação na ZEN. Já no dia da cerimônia de assinatura, o proprietário, Juan Calderon, se comprometeu a colaborar com ações sociais do Município.