Parceria entre Procons vizinhos fortalece o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor Divulgação

Por Ana Clara Menezes

Publicado 16/03/2021 18:34 | Atualizado 16/03/2021 18:47

Rio das Ostras - Com o objetivo de trocar informações e experiências que possam favorecer e facilitar a vida dos consumidores, o Procon Rio das Ostras realizou uma visita técnica ao Procon de São Pedro da Aldeia.

Na oportunidade, os Procons vizinhos puderam conversar sobre a metodologia de trabalho, ações desenvolvidas e futuros projetos à favor da população, que carece de orientação sobre seus direitos, principalmente, no que diz o Código de Defesa do Consumidor.

O Coordenador do Procon de São Pedro da Aldeia, Marcio Lisboa, agradeceu a visita. "Hoje tivemos o privilégio de receber em nossa sede a equipe do Procon de Rio das Ostras, para trocar experiências que agregam a excelência de nosso trabalho," comentou.

Para Rafael Macabu, coordenador executivo do Procon Rio das Ostras, 'conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado'.

"O bacana desses intercâmbios é que um órgão pode sempre somar com o outro, dividir vivências e evitar uma futura falha, por já ter aprendido ouvindo outros profissionais, com isso, todos ganham, e a sociedade consegue ser atendida com maior satisfação", ressaltou.