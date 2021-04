Destinada a pessoas que querem sair da informalidade ou iniciar algum tipo de negócio, a palestra vai abordar as vantagens de ser tornar MEI FOTO DA INTERNET

29/04/2021

Rio das Ostras - A pandemia, muito mais que uma crise sanitária, é também a causa de uma crise econômica que tem mudado o perfil do trabalhador no Brasil. Fora do trabalho formal, muitos estão partindo para empreender em pequenos negócios.

Para incentivar os pequenos empreendedores de Rio das Ostras, a secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo está ajudando na promoção da palestra on-line gratuita “Como se tornar Microempreendedor Individual”, que acontece na próxima sexta-feira, 30 de abril, das 15h30 às 17h30.

Os interessados devem fazer inscrição gratuita pelo link https://loja.rj.sebrae.com.br/loja/evento/312111740-palestra-online-como-se-tornar-um-mei

Destinada a pessoas que querem sair da informalidade ou iniciar algum tipo de negócio, a palestra vai abordar as vantagens de ser tornar MEI, legislação, direitos e obrigações, gestão e o passo a passo para manter-se em dia com as obrigações.