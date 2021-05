A associação criminosa era liderada por "Bruxo", que gerenciava o comércio clandestino de entorpecentes em Rio das Ostras Divulgação

Publicado 14/05/2021 11:52 | Atualizado 14/05/2021 12:04

Rio das Ostras - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/RJ), com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), e em parceria com a Polícia Federal, realizou, nesta quinta-feira (13/05), a 'Operação Maleficus' para cumprir 19 mandados de prisão preventiva e outros 19 de busca e apreensão contra traficantes de drogas de Rio das Ostras. Os mandados, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Rio das Ostras, estão sendo cumpridos em Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, Macaé, e em unidades prisionais do estado, local onde encontram-se presos alguns denunciados.



De acordo com as investigações, constatou-se a existência de uma estruturada organização criminosa formada pelos 19 denunciados, integrada à facção criminosa autodenominada “ADA – Amigo dos Amigos”, com atuação nas cidades do Rio de Janeiro, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Quissamã, tendo como objetivo principal a comercialização de entorpecentes em pontos de venda implantados e mantidos pela referida facção.



Apesar da inexistência rígida de divisão de tarefas entre seus integrantes, a associação criminosa era liderada por Fernando Lemos Gonçalves, um dos denunciados presos e, também conhecido como “Bruxo” ou “Mano”, que gerenciava a aquisição, venda, distribuição e o armazenamento de substâncias entorpecentes em Rio das Ostras e municípios vizinhos.



Durante as investigações foram realizadas 23 operações policiais, resultando na prisão em flagrante de quarenta pessoas, na apreensão de seis quilos de cocaína e dez de maconha, doze armas de fogo de diversos calibres, além de um veículo clonado e valores em espécie.