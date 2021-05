As multas foram aplicadas depois de diversas ações de fiscalização e autuações nos postos do Município Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 10:46

Rio das Ostras - A Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon Rio das Ostras multou seis postos de combustíveis da Cidade por aplicar reajustes no valor do preço de venda, mesmo antes de receber o combustível reajustado pela Petrobras. As multas somadas chegam a quase R$ 260 mil.

As infrações estão previstas no artigo 39, capítulos V e X, do Código de Defesa do Consumidor e caracterizam elevação dos preços sem justa causa e ainda cobrança indevida por serviços não prestados, lesando os consumidores riostrenses.



Dois dos postos ainda foram multados por comercializar o combustível GNV com margem de lucro bruta desproporcional, gerando também cobrança indevida ao consumidor. As multas foram aplicadas depois de diversas ações de fiscalização e autuações nos postos do Município.

Publicidade

Foram abertos processos administrativos e após decorrer o prazo que tiveram para apresentar defesa, as multas administrativas foram aplicadas.



“Os Postos de combustíveis foram autuados e multados por aplicarem vantagem manifestamente excessiva aos consumidores da Cidade. O Procon de Rio das Ostras está atuando em todos os segmentos possíveis em busca da proteção plena dos direitos dos consumidores”, explicou o coordenador executivo, Dr. Rafael Macabu.



Publicidade

As multas aplicadas foram em caráter de Decisão Administrativa e ainda são passíveis de recurso por parte dos estabelecimentos.