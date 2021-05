Após a exibição dos filmes, também haverá uma roda de conversa sobre o tema Divulgação

Por Ana Clara Menezes

Publicado 17/05/2021 11:44 | Atualizado 17/05/2021 12:10

Rio das Ostras - A Luta Antimanicomial tem a data 18 de maio, como dia nacional de conscientização. Com o objetivo de expandir a discussão sobre a causa, a Confraria do Jamelão, em Rio das Ostras, promoverá uma temporada de filmes que representam a história, a dor e a luta Antimanicomial no Brasil, nesta terça (18), às 18h.

Junto dos petiscos, caldos e cerveja gelada, o bar restaurante - Confraria do Jamelão - busca oferecer aos seus clientes, reflexões sobre assuntos relevantes à sociedade. Após a exibição dos filmes, também haverá roda de conversa sobre o tema.

O evento será realizado dentro das normas de segurança e de prevenção da pandemia, respeitando o limite de público em acordo com o Decreto Municipal.

Confira a programação:

Início: 18h

18/05- Nise- O Coração da Loucura

25/05- Bicho de 7 cabeças

01/06- Estamira

08/06- Holocausto Brasileiro

