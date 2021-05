Imunização contra Covid para pessoas com HIV acontece no SAE Divulgação/Jorge Ronald

Rio das Ostras - Desta quarta-feira, 19 de maio, até sexta, 21, Rio das Ostras irá vacinar contra a Covid-19 as pessoas com HIV com idade a partir de 40 anos.

A imunização acontece das 9h às 16h, no SAE – Serviço de Assistência Especializada, unidade do Programa Municipal IST/ HIV/Aids/Hepatites Virais, em Cidade Beira Mar.

Para receber a vacina, a pessoa deve apresentar laudo que confirme a patologia ou receita de uso contínuo, cartão SUS/CPF e documento com foto, além de comprovante de residência em Rio das Ostras

Considerando as evidências científicas sobre o risco de desfechos negativos da Covid-19 em pessoas com HIV, o Ministério da Saúde incluiu todos os indivíduos nessa condição de saúde, entre 18 e 59 anos de idade, no grupo de comorbidades (imunossuprimidos).

O objetivo é reduzir o impacto da pandemia entre as pessoas que vivem com HIV, especialmente em relação ao risco de hospitalização e óbito.

A imunização das pessoas que vivem com HIV vai continuar no Município, por faixa etária, conforme a chegada de doses das vacinas contra Covid enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde.

SAE - O SAE funciona na Unidade Nilson Marins, na Alameda Campomar, s/no, em Cidade Beira Mar (prédio do COGA).