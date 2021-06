Pesquisa da Fiocruz e Sinpro vira artigo publicado em livro Trabalho Docente sob Fogo Cruzado - Divulgação

Pesquisa da Fiocruz e Sinpro vira artigo publicado em livro Trabalho Docente sob Fogo CruzadoDivulgação

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 12:27 | Atualizado 14/06/2021 12:37

Rio das Ostras - Em 2020, A Fiocruz, alinhavada com o Sindicato dos Professores de Macaé e Região, aplicou uma pesquisa inédita e pioneira junto aos docentes de unidades escolares particulares dos municípios da área de abrangência deste Sinpro. Os resultados, que viraram método científico e que podem ser utilizados em outras regiões, resultaram em artigo publicado em um dos capítulos do livro “Trabalho Docente sob Fogo Cruzado”.

Nesta terça, 15, haverá o terceiro encontro do Ciclo de Debates do livro para debater o documento com o tema “Trabalho Remoto: saúde, docente e resistências em contexto pandêmicos: a experiência dos docentes da rede particular de educação”.

Publicidade

O encontro terá a participação da Doutora Kátia Reis, da Fiocruz, e da professora e presidente do Sinpro Macaé e Região, Guilhermina Rocha. O encontro virtual será às 19h, ao vivo, pelo canal do Youtube do LPP. A participação é gratuita.