O Festival traz a genialidade do guitarrista americano Eric Gales, que faz o único show no Brasil da turnê 2021 em Rio das Ostras. Foto: Divulgação.

Publicado 28/10/2021 21:14 | Atualizado 28/10/2021 21:16

RIO DAS OSTRAS - Falta apenas um mês para o maior festival de música gratuito da América Latina. O Rio das Ostras Jazz & Blues Festival acontece de 12 a 15 de novembro, no retorno às atividades turísticas como Evento Teste do Estado do Rio de Janeiro. Ao todo serão cerca de 50 horas de Jazz e Blues, em 30 shows, em palcos nos lugares mais bonitos da Cidade - Lagoa de Iriry, Boca da Barra e Costazul.

Como Evento Teste, a organização está trabalhando para cumprir todas as normas internacionais de Saúde e da OMS. As áreas de shows serão cercadas, haverá lugares sentados, distanciamento e o público deverá fazer credenciamento antecipado e apresentar comprovante de vacina com as duas doses.

A programação mescla o talento dos músicos nacionais com atrações internacionais de ponta. O Festival traz a genialidade do guitarrista americano Eric Gales, que faz o único show no Brasil da turnê 2021 em Rio das Ostras, e também o encanto da jovem Sofia Farah, que foi até a semifinal do reality show The Voice Kids 2021, da Rede Globo. Música boa para todos os gostos.

O Rio das Ostras Jazz & Blues Festival se caracteriza por oferecer gratuitamente música de qualidade, mas também tem uma grande importância para a economia do município. Os shows serão concentrados em dois palcos – Lagoa de Iriry e Cidade do Jazz, em Costazul.

A decisão foi tomada, de acordo com as medidas de prevenção em função da pandemia, para diminuir a circulação de pessoas. Assim, o palco da Lagoa de Iriry terá duas apresentações por dia, a partir das 14h.