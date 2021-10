André Pássaro vence o prêmio da vaca mais sinistra da temporada. - Foto: Matheus Couto.

Publicado 28/10/2021 21:36 | Atualizado 28/10/2021 22:28

RIO DAS OSTRAS - O surfista de grandes ondas de Rio das Ostras, André Pássaro, foi o vencedor do prêmio Gigantes do Brasil, realizado pelo Gigantes de Nazaré, na categoria de 'Pior Vaca da Temporada'. O resultado da competição, por meio de votação popular, foi divulgado na semana passada.

O Psicopássaro, como é conhecido, ganhou a competição com um vídeo feito pelo filmmaker Matheus Couto no dia 23 de setembro, em Itacoatiara, em Niterói. Nas imagens, o atleta bota pra baixo em uma das maiores ondas do dia e termina engolido.

"Estou muito feliz em ser campeão dessa categoria. Realmente foi muito importante pra mim, porque não sou um surfista competidor. A minha competição é comigo mesmo, superar meus próprios limites. Fiquei muito feliz quando vi que a minha onda foi eleita", comemorou Pássaro, que aproveitou a oportunidade para agradecer ao amigo Matheus, responsável pela imagem vencedora.

"Sempre me avisa quando o mar está grande ou que vai dar altas ondas em Niterói. Ele é um cara que merece muito esse prêmio também. Está sempre na praia, é um ótimo profissional", elogia.

O big rider agora pretende ir para o Hawai no final do ano, "se as fronteiras abrirem e botar pra baixo nas ondas". André afirma que quer representar o país e a cidade, além de produzir um bom material. André está desde o início da pandemia do coronavírus sem viajar para outros países e enfrentar ondas grandes.

A próxima viagem está marcada para acontecer entre os dias 16 e 19 de dezembro e, como de costume, o atleta pretende ficar na Ilha de Oahu e surfar pipeline, waimea, sunset, rock point e, se um swell forte chegar ao arquipélago, se deslocar para a Ilha de Maui e surfar a onda de peahi "jaws".