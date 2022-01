Foi necessário uso de equipamentos não letais, como gás de pimenta e granada de lacrimogênio para conter o tumulto - Letycia Rocha - Reprodução/Internet

Publicado 03/01/2022 16:30 | Atualizado 03/01/2022 16:36

RIO DAS OSTRAS - Sete pessoas acabaram sendo detidas na madrugada do último sábado (1), em Rio das Ostras, logo após a virada do ano, por terem se envolvido em uma confusão com a Guarda Municipal.



Segundo informações, os agentes realizavam um patrulhamento de rotina no bairro Costa Azul quando foram hostilizados por pessoas com caixas de som portáteis nas vias públicas. Os guardas chegaram a ser agredidos com garrafas de vidro, chutes e socos.



Conforme a prefeitura, foi necessário uso de equipamentos não letais, como gás de pimenta e granada de lacrimogênio para conter o tumulto. Uma viatura foi danificada.



Após a confusão, os sete envolvidos foram encaminhados para a 123ª Delegacia de Polícia de Macaé (123ª DP), Central de Flagrantes do dia.