Em um monte de areia próximo a ele, foram encontrados 149 buchas de maconha e 148 pinos de cocaína - Letycia RochaDivulgação/PM

Publicado 04/01/2022 09:19

RIO DAS OSTRAS - Um homem, identificado como N.L.S., de 19 anos, foi preso por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (3) no bairro Recanto, em Rio das Ostras.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam um patrulhamento pela Rua Vinícius de Moraes, quando receberam informações de que um elemento branco, sem camisa e bermuda preta estaria vendendo entorpecentes no local.

Em diligência, os policiais localizaram o criminoso, que estava com R$ 71 no bolso. Em um monte de areia próximo a ele, foram encontrados 149 buchas de maconha e 148 pinos de cocaína.

O acusado foi encaminhado para a 128ª Delegacia de Rio das Ostras (128ª DP), onde permaneceu preso autuado por tráfico de drogas.