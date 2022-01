Segundo mãe, médico questionou o motivo do garoto estar vestido com uma blusa específica - Letycia Rocha - Reprodução/Redes Sociais

Segundo mãe, médico questionou o motivo do garoto estar vestido com uma blusa específica - Letycia RochaReprodução/Redes Sociais

Publicado 04/01/2022 14:46

RIO DAS OSTRAS - Uma mãe, moradora de Rio das Ostras, foi às redes sociais para contar um caso de bullying praticado por um médico do Pronto Socorro Municipal. Segundo a mulher, o profissional mandou o filho, de apenas 13 anos e autista, "caçar trabalho".



Na manhã de segunda-feira (3), a família procurou atendimento na unidade de saúde para o menino, que apresentava sintomas de síndrome gripal. Durante o atendimento, o médico pouco se atentou aos sintomas, conforme conta a mãe, que não quis ser identificada.



"Ele logo se atentou para a roupa do meu filho. Quis saber se ele trabalhava. Meu filho disse que não e ele perguntou porque estava com aquela blusa, e que se ele não trabalha, era para trabalhar sim, para ele dar valor ao dinheiro e, quando ele quiser comprar um tênis, ele vai ter que saber ganhar dinheiro", contou nas redes sociais.



A criança, que é diagnosticada com autismo, continuava a passar mal, relembra a mãe. O médico disse, segundo ela, que era para retornarem quando o menino completasse 17 anos e comprovar o que ele falou.



"Esse é o tratamento que merecem os cidadãos que trabalham honestamente para cuidar da sua família. Estou indignada. Isso é um abuso, um absurdo. Ele tratar uma mãe com um menor de idade que procura atendimento médico", desabafa.



Ainda de acordo com a mulher, ela procurou a direção do hospital, que pediu calma e providenciou outro profissional para o atendimento.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Rio das Ostras e aguarda um posicionamento.