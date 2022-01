Na ação, foram apreendidos 17 buchas de maconha e 59 pinos de cocaína - Letycia Rocha - Divulgação/PM

Na ação, foram apreendidos 17 buchas de maconha e 59 pinos de cocaína - Letycia RochaDivulgação/PM

Publicado 05/01/2022 10:31 | Atualizado 05/01/2022 15:56

RIO DAS OSTRAS - Uma adolescente de 17 anos, identificada como E.O.D., foi apreendida com uma carga de drogas na tarde desta terça-feira (4) no bairro Jardim Bela Vista, em Rio das Ostras, após uma denúncia anônima à Polícia Militar.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam informações pelo 190 dando conta de que uma menina vestida com bermuda colorida e camisa preta estaria comercializando entorpecentes na Avenida Brasília e que a carga estaria escondida na Rua da Lapa.

No local informado, os policiais abordaram a criminosa com R$ 50 em espécie. Já a carga estava escondida debaixo de uma pedra. No interior da sacola, foram arrecadados 17 buchas de maconha e 59 pinos de cocaína.

A menor assumiu a posse do material e confessou traficar para elementos conhecidos como Kayke, Yago e Florys, da facção criminosa Comando Vermelho, na Lagoa do Iriri.

A acusada foi encaminhada para a 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), autuada e apreendida por crime análogo a trafico de drogas.