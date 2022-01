O teste foi realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública, o Lacen. - Foto: Reprodução.

RIO DAS OSTRAS - A Prefeitura de Rio das Ostras, na Baixada Litorânea, confirmou nesta quarta-feira (5) que a cidade registrou um caso de flurona, que é a contaminação dupla por Covid-19 e Influenza. Segundo o município, a pessoa contaminada é uma mulher de 36 que apresentou sintomas gripais e buscou ajuda em unidade de referência.



O teste foi realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública, o Lacen. A chamada dupla contaminação é constatada quando os dois testes – para gripe e para Covid – dão positivo. Após receber os resultados dos exames, a Secretaria Municipal de Saúde deu início ao monitoramento da paciente, mas não divulgou informações sobre seu estado de saúde.



‘Flurona’



‘Flurona’ é quando ocorre a infecção simultânea de Covid-19 e influenza. O termo foi criado a partir da palavra “flu”, que significa gripe em inglês, e “rona”, em razão ao coronavírus. Alguns casos da dupla infecção já foram confirmados em cidades de estados brasileiros e está causando preocupação em muitas pessoas. A infectologista Vanessa Gontijo explica que a contaminação simultânea é mais preocupante do que quando ocorre apenas uma delas, pois o paciente pode ficar mais debilitado.



Os sintomas causados por ‘flurona’ são semelhantes aos de Covid-19 e gripe, por isso, é importante ficar atento e manter os cuidados necessários. Segundo a infectologista, pacientes com sintomas leves como febre, tosse, dor no corpo, garganta irritada e dor de cabeça devem permanecer em casa em isolamento, se hidratar e tomar antitérmicos como dipirona e paracetamol. Se apresentar febre persistente, falta de ar e dificuldade para engolir até água, é necessário procurar atendimento médico.



