Jovem era protetora de animais em Nilópolis, na Baixada Fluminense - Letycia RochaReprodução/Redes Sociais

Publicado 06/01/2022 09:10 | Atualizado 06/01/2022 09:18

atingida por uma árvore que caiu na Rua Teresópolis. A jovem era protetora de animais em Nilópolis, na Baixada Fluminense. RIO DAS OSTRAS - Foi identificada como Marcelle Passavante Martins, de 24 anos, a mulher que morreu, na manhã desta quarta-feira (5), em Rio das Ostras, após serque caiu na Rua Teresópolis. A jovem era protetora de animais em Nilópolis, na Baixada Fluminense.

Marcelle passava uma temporada no município rio ostrense com a família quando a tragédia aconteceu. Além de ser esmagada contra um muro, a mulher ainda foi eletrocutada por cabos que se partiram da rede elétrica.

Segundo testemunhas, ventava bastante na região quando o incidente aconteceu. Moradores relataram que já haviam pedido a poda da árvore para a Prefeitura, há cerca de dois meses.

Nas redes sociais, a morte da protetora causou muita comoção.

O corpo de Marcelle foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé, que constatou a causa da morte como "fratura do crânio com hemorragia das meninges e do encéfalo por ação contundente".

De acordo com a família, o funeral será nesta quinta-feira (6), às 15h no cemitério Jardim da Saudade de Mesquita. O velório acontece na Capela H.