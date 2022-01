12 horas de forró acontece no Clubinho, a partir das 17h - Divulgação

12 horas de forró acontece no Clubinho, a partir das 17hDivulgação

Publicado 06/01/2022 16:08 | Atualizado 06/01/2022 16:33

Rio das Ostras - O verão chegou e com a retomada dos grandes eventos a alegria volta a reinar no coração do público que gosta, especialmente, de uma boa música. Em Rio das Ostras, uma grande festa promete muito agito no dia 15 de janeiro, com nada a mais, nada a menos que 12 horas de forró e o melhor da música nordestina animando a cidade. O evento acontece no Clubinho, a partir das 17h.

A programação será comandada por nomes já conhecidos pelos amantes do forró, da região e de outros Estados. Serão 12 horas de muita música e arrasta pé com os DJ’s Azul (Rio das Ostras), Léo Rosso e Marcus Vini (RJ) e Samuray (Niterói), além dos shows de Duka Santos e os Meninos do Groove (SP), Lamparão (Campos dos Goitacazes), Bia Gomes, e o Trio Amargô (RJ), que já foi campeão do Festival de Itaúnas, considerado o maior festival de forró pé de serra do Espírito Santo.

O projeto “12 horas de Forró” foi idealizado pela Colibri Produções e Eventos com foco na disseminação da cultura nordestina, além da ideia de construir eventos de muita alegria, descontração e boa música para que as pessoas possam se divertir com tranquilidade e segurança.

“O evento será em área aberta e seguindo as normas de prevenção à Covid-19. Após longo período de pandemia, sem poder participar de espaços de confraternização, esperamos que todos aproveitem a festa com consciência. Por isso, tomaremos todos os cuidados estabelecidos pelas autoridades de Saúde. Será um encontro de grandes artistas, muita dança, música boa e de qualidade, e muita diversão, contribuindo também no movimento da economia da cidade”, ressalta a produtora Marina Monteiro, lembrando que esta é a segunda edição do projeto “12 horas de Forró”. A primeira ocorreu em janeiro de 2020, no Sana/Macaé, antes da pandemia.

Além das atrações musicais, o evento contará com expositores locais em uma área de vendas de produtos relacionados ao forró, como camisas e canecas, bebidas artesanais, doces e salgados, entre outros. Não haverá uso de descartáveis no evento, em consonância ao trabalho de conscientização sobre a preservação do meio ambiente.

O evento será realizado no dia 15 de janeiro, a partir das 17h, no espaço Clubinho, que fica na rua Félix Pacheco, Q27, Lote 5, Enseada das Gaivotas, em Rio das Ostras. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos antecipadamente por meio de Pix ou na hora do evento. Informações sobre venda e valores são pelo telefone: (21) 98085-9630.