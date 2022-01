A ocorrência foi registrada na 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP) - Letycia Rocha - Divulgação/PM

A ocorrência foi registrada na 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP) - Letycia RochaDivulgação/PM

Publicado 12/01/2022 19:43

RIO DAS OSTRAS - A Polícia Militar apreendeu duas réplicas de arma de fogo, drogas e material do tráfico de drogas nesta quarta-feira (12), no bairro Cantagalo, em Rio das Ostras.

Segundo a ocorrência, agentes receberam denúncias de que elementos estariam vendendo drogas na Rua Projetada. Em diligência na localidade, os militares avistaram os criminosos com armas na mão e uma mochila.

Ao perceberem a presença da PM, os bandidos atiraram contra os agentes, que revidaram, dando início a um confronto. Em seguida, eles fugiram por uma área de mata.

Ao cessar fogo, a guarnição localizou 98 buchas de maconha, dois simulacros de arma de fogo, cinco rádios transmissores, três tabletes de maconha, um estojo de munição 9 mm, duas camisas do exército, uma camisa de bonde e cadernos com anotações do tráfico e material para endolação.

A ocorrência foi registrada na 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP). Ninguém foi preso.