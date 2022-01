Com os criminosos, a PM encontrou o aparelho celular roubado e um fone de ouvido, além de um simulacro de arma de fogo, utilizado no assalto - Letycia Rocha - Divulgação/PM

Com os criminosos, a PM encontrou o aparelho celular roubado e um fone de ouvido, além de um simulacro de arma de fogo, utilizado no assalto - Letycia RochaDivulgação/PM

Publicado 13/01/2022 11:21

RIO DAS OSTRAS - A Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira (11), dois homens acusados de assaltar uma jovem no bairro Jardim Mariléa, em Rio das Ostras.

Agentes do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), realizavam patrulhamento de rotina quando foram abordados por um senhor informando que a filha havia acabado de ser vítima de um assalto à mão armada. Segundo o homem, os elementos levaram o celular da jovem e que um aplicativo de rastreamento mostrava o local em que os bandidos estavam.

De posse das informações, os policiais e o homem seguiram até a Avenida das Flores, no bairro Âncora, onde avistaram os suspeitos em duas bicicletas, de acordo com as características fornecidas pela vítima. Ao perceberem a aproximação da viatura, eles estraram em fuga, mas foram capturados.

Com os criminosos, a PM encontrou o aparelho celular roubado e um fone de ouvido, além de um simulacro de arma de fogo, utilizado no assalto. Eles foram encaminhados para a 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), reconhecidos pela vítima, autuados e presos.