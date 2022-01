Evento tem atividades como futevôlei, futebol, vôlei de areia, beach tennis, oficinas recreativas e esportivas, intervenções culturais, educação em saúde e meio ambiente, shows musicais e espetáculos teatrais - Letycia Rocha - Divulgação/SESC

Evento tem atividades como futevôlei, futebol, vôlei de areia, beach tennis, oficinas recreativas e esportivas, intervenções culturais, educação em saúde e meio ambiente, shows musicais e espetáculos teatrais - Letycia RochaDivulgação/SESC

Publicado 14/01/2022 22:44

RIO DAS OSTRAS - As atividades do Sesc Verão 2022 continuam neste fim de semana em Rio das Ostras, movimentando a praia de Costazul. A programação começa às 8h, no sábado (15) e domingo (16), com atividades como futevôlei, futebol, vôlei de areia, beach tennis, oficinas recreativas e esportivas, intervenções culturais, educação em saúde e meio ambiente, shows musicais e espetáculos teatrais.

As atividades em Rio das Ostras acontecem até o dia 30 deste mês.



Entre os destaques da programação do fim de semana está a Clínica de Vôlei com o campeão mundial Giovane Gávio, no sábado (dia 15), às 15h, em Barra de São João. No domingo (16), o atleta estará em Costazul, às 9h. Rio das Ostras terá, ainda, o Basquete 3x3, com Leandro Discreto e Equipe, no sábado, das 15h às 17h.



Na parte musical, os shows do fim de semana ficam por conta de duas bandas, que se apresentam às 18h. Os Bartira tocam sábado em Rio das Ostras. Já a Black 12 se apresenta no domingo, em Costazul.



Serviço

Sesc Verão 2022 Rio das Ostras

Data: até 30/1

Local: Praia de Costazul

. Sábado (15):

- Basquete 3x3 - Leandro Discreto e Equipe – 15h às 17h

- Show Os Bartira - 18h

. Domingo (16):

- Clínica de Vôlei com Giovane Gávio – 9h às 11h

- Show Banda Black 12 - 18h

A programação completa (sujeita a alterações) pode ser acessada no aplicativo “Sesc Verão Rio das Ostras”