14 dos 26 funcionários estão em algum estágio da doença nesta terça-feira (18) - Letycia Rocha - Divulgação

Publicado 18/01/2022 14:19 | Atualizado 18/01/2022 14:22

RIO DAS OSTRAS - O aumento no número de infectados com coronavírus em Rio das Ostras afetou até os funcionários da Prefeitura. Uma denúncia aponta que há surto de Covid-19 no setor da Comunicação Social municipal.



Segundo relatos recebidos pela reportagem dO DIA, 14 dos 26 servidores do setor estão com algum estágio da doença nesta terça-feira (18). O recomendado seria que os funcionários fossem liberados para fazer trabalho remoto, em isolamento social, e realizada a desinfecção do local, porém, não é o que está acontecendo.



Ainda conforme o denunciante, a prefeitura ordenou que todos realizassem o teste de Covid-19 e, aqueles que testarem negativo - mesmo que falso - devem continuar trabalhando presencialmente, correndo risco de serem infectados ou infectarem alguém.

Até o dia 14 deste mês, quando foi atualizado o Boletim Saúde pela última vez, Rio das Ostras tinha 16.459 casos confirmados de coronavírus, sendo 536 óbitos.