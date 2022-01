Foto: Divulgação/PM - Policiais apreenderam carga de drogas em uma mochila e uma sacola - Por Letycia Rocha

Publicado 19/01/2022 09:31

RIO DAS OSTRAS - Dois homens, identificados como J.C.S.M., de 25 anos, e A.J.R.P., de 19, foram presos por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (18) no bairro Âncora, em Rio das Ostras.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam denúncias de que dois elementos - um com camisa do Flamengo e outro com camisa cinza - estariam com uma mochila e uma sacola vendendo entorpecentes e monitorando a localização de policiais na Rua da Dálias.

De posse das informações, os militares foram ao local e realizaram um cerco tático. Um dos criminosos tentou fugir, lançando a mochila com drogas em um terreno baldio, mas acabou sendo capturado. Já o outro foi abordado com uma sacola com entorpecentes.

A dupla foi encaminhada para a 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), autuada e presa.