Foto: Divulgação/PM - Por Letycia Rocha

Foto: Divulgação/PMPor Letycia Rocha

Publicado 19/01/2022 11:38

Três adolescentes foram apreendidos no final da noite desta terça-feira (18) com papelotes de cocaína no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram até à Rua santa Catarina após receberem informações sobre elementos vendendo drogas no local.

O trio foi abordado e, dentro de um hidrômetro próximo, os policiais encontraram um copo de refresco com 27 papelotes da droga e dois celulares.

Os menores foram encaminhados para a 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), onde permaneceram apreendidos autuados por crime análogo ao tráfico de drogas.