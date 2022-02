PM apreendeu uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida e 11 munições intactas, além de um aparelho celular - Letycia Rocha

Publicado 02/02/2022 14:12

RIO DAS OSTRAS - Um homem, acusado de tráfico de drogas, foi baleado durante um confronto armado com a Polícia Militar no final da noite desta terça-feira (1), no bairro Nova Cidade, em Rio das Ostras. O criminoso foi identificado como E.B.S., o Zack, de 30 anos.

De acordo com a PM, uma guarnição recebeu informações privilegiadas de que na Rua Sete, elementos da facção criminosa Comando Vermelho estariam armados e traficando.

Em diligência no local, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram, dando início a um confronto. Ao cessar fogo, os militares encontraram o acusado caído ao solo, com ferimentos de arma de fogo e ao lado de uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida e 11 munições intactas, além de um aparelho celular.

O elemento foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio das Ostras, onde permaneceu internado e acautelado.

A ocorrência foi registrada na 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP).