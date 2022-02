Ano letivo de 2022 começa com importante recomposição da equipe técnica da educação - Secom

Publicado 07/02/2022 08:43 | Atualizado 07/02/2022 08:44

RIO DAS OSTRAS - Ótima notícia para a educação municipal de Rio das Ostras. O Ano Letivo 2022 será oficialmente iniciado nesta segunda-feira (7). Cumprindo os protocolos de biossegurança, os alunos vão encontrar as unidades escolares com as manutenções em dia e muitos materiais, jogos e brinquedos para as práticas pedagógicas.

Mais 330 profissionais foram convocados para compor os quadros da Secretaria Municipal de Educação. A chamada foi oficializada na edição nº 1414 do Jornal Oficial, publicada no dia 28 de janeiro.

Cargos como professores de 30 horas, professores de geografia e língua portuguesa, além de auxiliares educacionais e de equipe técnica como psicólogos, orientadores educacionais e pedagógicos, entre outros cargos, vão dar mais qualidade ao atendimento dos alunos da Rede Municipal de Ensino.

Além dos professores que atuam diretamente com os alunos, a equipe técnica dará suporte a toda equipe escolar. Um exemplo serão os assistentes sociais que vão trabalhar nas ações da educação especial e os orientadores pedagógicos, que foram chamados pela primeira vez. Trata-se de uma recomposição da equipe técnica com orientadores educacionais, fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicomotricistas entre outros cargos, que irão colaborar muito com o trabalho pedagógico e sócio pedagógico das escolas.