O programa Pedala Macaé, em parceria com a Ocyan, iniciou em 2021 com o objetivo de estimular a segurança do ciclista e o uso desse modal de transporte e mobilidade - Divulgação

Publicado 07/02/2022 09:00

RIO DAS OSTRAS - O Pedala Macaé, projeto realizado em Macaé, Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, pelo Instituto Aromeiazero com o apoio da Ocyan, empresa de óleo e gás, está com vagas abertas para pessoas com conhecimentos em meio ambiente e em coordenação de projetos sociais. As inscrições já começaram e poderão ser feitas até dia 4 de março, por meio do preenchimento do formulário, disponível aqui.

Entre os critérios para concorrer aos cargos, é importante que o participante resida em Macaé e região, como Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Carapebus e Conceição de Macabú e tenha interesse em causas socioambientais. Para ambas as oportunidades serão considerados diferencial a atuação e vivência em territórios de média/alta vulnerabilidade, especialmente em zonas periféricas.

Para ocupar a vaga de Assistente de Meio Ambiente, é necessário ter experiência e especialização profissional em Meio Ambiente, Ecologia, Gestão Ambiental ou Biologia e atuação na implementação de tecnologias ambientais. A carga horária é de 30 horas semanais. Já para a posição de Assistente de Projetos será um diferencial ter especialização em Gestão de Projetos ou Produção Cultural/Eventos e disponibilidade de trabalho de 20 horas semanais.

O Pedala Macaé tem o objetivo de estimular a segurança do ciclista e o uso desse modal de transporte e mobilidade. A ação começou a ser desenvolvida em junho de 2021 e faz parte da Plataforma Socioambiental de Responsabilidade Social da Ocyan, que tem suas linhas de atuação voltadas para a promoção de ações de meio ambiente e desenvolvimento humano. Em 2021 mais de 370 pessoas foram contempladas com as atividades do projeto.

Os planos para 2022 não são diferentes. Serão realizadas 3 etapas ao longo do ano: Bike Parada Não Rola, que busca estimular pessoas para que colaborem com a campanha, mobilizando vilas, condomínios, bairros a doarem bicicletas de todos os modelos, tamanhos e em qualquer estado de conservação; Viver de Bike, curso que tem o objetivo de promover a bike como ferramenta de geração de renda, cidadania, fortalecimento de economias locais e melhoria da qualidade de vida; Bike-a-thon, maratona de inovação social e ações de mobilização e meio ambiente.

Sobre o Aromeiazero

O Instituto Aromeiazero é uma organização sem fins lucrativos que utiliza a bicicleta para reduzir as desigualdades sociais e contribuir para tornar as cidades mais resilientes. Os projetos contam com patrocínio de empresas e pessoas físicas, além de leis de incentivo, sendo grande parte das ações em periferias e comunidades vulneráveis. Desde 2011, as iniciativas do Aro promovem uma visão integral da bicicleta, potencializando expressões culturais e artísticas, geração de renda e hábitos de vida saudáveis. Para maiores informações: https://www.aromeiazero.org.br /.



Sobre a Ocyan

A Ocyan é uma empresa com atitude sustentável e conhecimento para prover soluções para a indústria de óleo e gás upstream offshore no Brasil e no exterior. Seus principais valores são a segurança dos integrantes e da operação, a parceria de confiança com os clientes, e o compromisso com a ética e a transparência. A companhia encoraja também a diversidade e inclusão dentro e fora da empresa. Fazem parte da frota da empresa atualmente cinco unidades de perfuração e duas embarcações FPSO (floating, production, storage and offloading). A Ocyan desenvolve também projetos SURF, fabricação e instalação de equipamentos submarinos, e presta serviços de manutenção offshore. Mais informações: www.ocyan-sa.com