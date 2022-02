Durante a ação foram apreendidos: 97 pinos de cocaína, uma pistola, munições, um rádio transmissor e três aparelhos celulares - Divulgação

Durante a ação foram apreendidos: 97 pinos de cocaína, uma pistola, munições, um rádio transmissor e três aparelhos celulares Divulgação

Publicado 22/02/2022 22:55

Rio das Ostras - Dois homens e um adolescente, apontados como integrantes do tráfico de drogas, morreram durante um confronto com a Polícia Militar (PM), na noite desta segunda-feira (21), no bairro Nova Cidade, em Rio das Ostras.

Conforme a PM, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) levantaram informações de que diversos homens armados estavam armados e comercializando entorpecentes no bairro.

Durante incursão à localidade, militares avistaram um grupo armado e reconheceram o chefe e os gerentes do tráfico da comunidade. Ainda segundo a PM, criminosos dispararam contra as equipes, que revidaram, iniciando a troca de tiros. Após o cessar fogo, três suspeitos foram encontrados baleados e socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro Âncora.

Josué Rangel de Lima, de 22 anos, Paulo André Martins dos Santos, de 14 anos e Alexandre Silva Santana, de 25 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram na unidade de saúde. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé. A PM informou que Alexandre era o chefe do tráfico na localidade e possuía 12 anotações criminais, incluindo tráfico e homicídio.

Já Josué e Paulo André exerciam a função de gerentes do tráfico, ainda de acordo com a PM. Durante a ação foram apreendidos: 97 pinos de cocaína, uma pistola, munições, um rádio transmissor e três aparelhos celulares. A ocorrência foi registrada na 128ª Delegacia Policial (128ª DP).